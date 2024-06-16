كل ما تريد معرفته عن فيزا «Pay Roll».. لا تقبل تحويل الأموال على إنستا باي

خدمات مُيسرة وسهلة يقدمها تطبيق المعاملات اللحظية «إنستا باي» لعملاء البنوك والمحافظ البنكية لتحويل واستقبال الأموال وتسديد الفواتير، دون الذهاب إلى مقرات البنوك، لكن ثمّة بطاقات لا تدعم العمل على التطبيق، منها فيزا «Pay Roll».

فيزا لا تعمل على تطبيق «إنستا باي»

بطاقة أو فيزا «Pay Roll» لا تدعم خدمة الإيداع بواسطة تطبيق «إنستا باي» لأنها ليست مربوطة بحساب شخصي لكنها تتبع مؤسسة حكومية أو بعض الشركات، ويتم إيداع الراتب عليها للموظفين، إلى جانب استخدامها في عملية سحب الراتب إلكترونيًا دون الذهاب إلى الصراف وتسلم الراتب باليد، وذلك بعد التحول الإلكتروني لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء المصاحبة للعملية التقليدية لصرف الرواتب.

ويمكن استخدام بطاقة «Pay Roll» أو بطاقة المرتبات في دفع جميع الفواتير الخاصة بالخدمات من تلك البطاقة، لكن لا يمكن إجراء أي إيداع نقدي عليها من قبل تطبيق «إنستا باي»، لأن الإيداع يكون من خلال الجهة أو المؤسسة التي تملك الحساب البنكي.

ما هي بطاقة الرواتب (Pay Roll)؟

بطاقة الرواتب «Pay Roll» تتشابه مع بطاقات الخصم، ولكنها غير مرتبطة بحساب مصرفي شخصي للموظف، بينما تكون جميع بطاقات الرواتب التي تصدرها شركة ما لموظفيها عادة مترتبطة بحساب واحد يحمل اسم الشركة، وفي يوم الدفع، يتم تحميل رواتب الموظفين مباشرة إلى بطاقة الرواتب.