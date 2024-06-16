كل ما تريد معرفته عن اليوم الحادي عشر من ذي الحجة.. لماذا نهى الرسول عن صيامه؟

نهى الرسول- صلى الله عليه وسلم- عن صيام اليوم الحادي عشر من ذي الحجة باعتباره مخصصًا للأكل والشرب وذكر الله تعالى، وهو يوم القر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يلي يوم النحر وأول أيام التشريق الثلاثة.

اليوم الحادي عشر من الحج

وحول اليوم الحادي عشر من الحج، ذكر الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أنه سُمّيَ يوم القرّ؛ لأن الناس يقرّون أي يستقرون فيه بمنى، بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا.

ومن أعمال اليوم الحادي عشر من الحج، أوضحت دار الإفتاء أنه يتم فيه المبيت في منى ورمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، كما سبق، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة.

لماذا نهى الرسول عن صيام اليوم الحادي عشر من ذي الحجة؟

أما عن اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، فهو أول أيام التشريق، ونهى الرسول عن الصيام في تلك الأيام، إذ ورد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن «رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وحديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم في «صحيحه».