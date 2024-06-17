«الصحة التركية»: 16 ألف مصاب جراء ذبح الأضاحي في أول أيام العيد

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، إحصائية غريبة من نوعها خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، إذ كشف أنّ نحو 16 ألف شخص أصيبوا في تركيا في أثناء ذبح الأضاحي.

الإصابات الأكثر في أنقرة وأسطنبول وأزمير

ونشر «كوجا» تغريدة على منصة «إكس»، قائلا: «في اليوم الأول من عيد الأضحى، توجه نحو 16 ألف شخص إلى مستشفياتنا بسبب الإصابات التي تعرضوا لها في أثناء ذبح الأضاحي، ومن بينهم 1274 في أنقرة و840 في أسطنبول و416 في إزمير، ووقعت هذه الإصابات عندما أقدم غير المتخصصين على ذبح الأضاحي»، وفقا لـ«روسيا اليوم».

أردوغان يهنئ الشعب التركي

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهانيه للشعب التركي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتغريدة على منصة «إكس» جاء فيها: «أتقدم بأصدق التهاني إلى شعبنا والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. أسأل الله تعالى أن يجلب الطمأنينة إلى قلوبنا والأمان إلى بلادنا والسلام إلى منطقتنا، خاصة في فلسطين والسودان.. كل عام وأنتم بخير».