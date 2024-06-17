آخر ظهور للموزع عمرو عبدالعزيز قبل وفاته.. «رحل بعد صراع مع السرطان»

رحلة مؤلمة أنهكت جسده على مدار شهور طويلة، لم يمهله خلالها القدر فرصة حتى يودّع أسرته وأصدقاءه، ليتركهم ويرحل في هدوء صبيحة عيد الأضحى المبارك، حتى خيَّم الحزن على الوسط الفني بإعلان وفاة الموزع عمرو عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض، وتحوّلت صفحاتهم الشخصية إلى سرادق عزاء ينعون خلالها فقيدهم.

مَن هو الموزع عمرو عبدالعزيز؟

وبحسب الصفحة الرسمية لنقابة الموسيقيين، نستعرض أبرز المعلومات عن الموزع عمرو عبدالعزيز الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية:

- تعاون عمرو عبدالعزيز مع عدد كبير من مطربي الوطن العربي، بينهم المطرب العراقي كاظم الساهر، التونسيان لطيفة ولطفي بوشناق.

- وزع عمرو عبدالعزيز وألَّف ونفَّذ موسيقى أوبريت «مصر المكان والمكانة» عام 2015، الذي شارك فيه عدد من المطربين المصريين هم أحمد سعد، مي فاروق، محمد الحلو، محمد رشاد، وكارمن سليمان.

- حصل عمرو عبد العزيز على تكريم في مصر بعد مشاركته في أوبريت «مصر المكان والمكانة».

- تعاون عمرو عبدالعزيز مع عدد كبير من نجوم الأغنية الخليجية منهم محمد عبده، إذ قدّم معه أغنيات «كتير اشتقت» و«أموت وأعرف» و«شقائق النعمان».

- الموزع الراحل تعاون أيضًا مع عبدالله الرويشد، وفايز السعيد، وأصيل أبو بكر، وعبدالكريم عبد القادر، ونوال الكويتية، وماجد المهندس، وخالد الشيخ.

سبب وفاة عمرو عبدالعزيز

وبحسب الملحن والموزع وائل صبري، توفي الموزع عمرو عبدالعزيز بعد صراع مع مرض السرطان، إذ كتب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «غيَّب الموت الموزع الموسيقي المصري عمرو عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيعت جنازة عمرو عبدالعزيز عصر الأحد، من مسجد الرحمن الرحيم في العباسية، القاهرة، قبل التوجه لدفن جثمانه في مقابر عائلته في منطقة العبور».

وكشف الدكتور عاطف إمام، عميد معهد العالي للموسيقى العربية الأسبق، عن آخر ظهور للموزع الموسيقي من خلال صورة نشرها عبر صفحته على فيس بوك، والتي جرى التقاطها في حفل إفطار شهر رمضان الماضي الذي أقامه الفنان سعيد الأرتيست في منزله.

ويظهر في الصورة الموزع الراحل عمرو عبدالعزيز بجوار الفنان سعيد الأرتيست والشيخ خالد جمعة وعاطف إمام والفنان الموسيقار هاني مهنى، والموسيقار صلاح الشرنوبي والمنتج أحمد أيوب والفنان عازف الأكورديون فاروق محمد حسن.