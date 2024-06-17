كادت تودي بحياة حاج مصري.. كيف تسبب الحرارة المرتفعة أزمات قلبية؟

أُصيب أحد الحجاج المصريين بحالة إعياء شديدة وألم في الصدر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أثناء أداء شعائر الحج ورمي الجمرات، وبعد نقله إلى المستشفى، تبيّن أنه يعاني من أزمة قلبية، وتدخل فريق الطوارئ على الفور وتمكن من إنقاذ الحاج البالغ من العمر 53 عامًا، حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

التعرض لأشعة الشمس المباشرة

ونستعرض في التقرير التالي، تأثير ارتفاع درجات الحرارة على القلب، وهل من الممكن أن تؤدي إلى الأزمات القلبية.

تزيد ارتفاع درجات الحرارة من فرص التعرض للعديد من المخاطر الصحية، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم والإصابة بالأزمات القلبية المميتة، بسبب فقدان الجسم نسبة كبيرة من السوائل، حسبما ذكر موقع «مايو كلينك».

نصائح لتجنب حدوث الأزمة القلبية

يصاب الأشخاص بالجلطات القلبية في الموجات الحارة، نتيجة تأثر الأوردة والشرايين داخل الجسم بفقدان السوائل، وفق ما أوضحه الدكتور أحمد أبو الدهب استشاري أمراض القلب، خلال حديثه لـ«الوطن».

«أبو الدهب» نصح بضرورة اتباع عدة نصائح لتجنب حدوث الأزمة القلبية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، منها شرب كميات كبيرة من السوائل، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم.