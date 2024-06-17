أجاب مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، على سؤال «هل تجزئ أضحية الوالد عن الأبناء المتزوجين»، إذ قد يعتمد الأبناء على أضحية والدهم دون معرفة حكم ذلك الأمر، وهل يحصلون على الثواب والأجر أم لا.

هل تجزئ أضحية الوالد عن الأبناء المتزوجين؟

وقال مجمع البحوث الإسلامية في إجابته عن هل تجزئ أضحية الوالد عن الأبناء المتزوجين، إنه يجوز للوالد أن يشترى أضحية وينوي بها أولاده لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل: كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى. رواه الترمذى.

جواز الأضحية عن الأهل

وتابع «البحوث الإسلامية»، أن جواز الأضحية عن الأهل مقيدة بشروط وهي أن يكون المضحي منفقا عليهم، أو يشتركون في النفقة بينهم كما في الأسر الكبيرة، وأن يكون أقارب، وأن يجمعهم مسكنا واحدا، وأجاز البعض أن يجمعهم مسكن ونفقة وإن لم يكونوا أقارب، كما أجاز البعض أن يكونوا أقارب وإن لم ينفق عليهم المضحي أو يشتركوا في النفقة.

واستكمل، أنه من خلال ذلك يتبين أنه يجوز في واقعة السؤال أن يشتري الوالد الأضحية ويذبحها نيابة عن أولاده ومن يعيشون معه.