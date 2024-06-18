مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار شمال تورونتو بكندا

قُتل رجلان وامرأة في إطلاق نار في بهو أحد المكاتب شمال شرقي مدينة تورونتو في كندا، بعد ظهر أمس.

تحقيقات مستمرة

وقال المحقق الرقيب آلان بارتليت من دائرة شرطة تورونتو- بحسب «راديو كندا»-: «يُعتقد أنّ الشخص المسؤول عن إطلاق النار هو أحد الرجلين اللذين قتلا».

وأضاف بارتليت، أنّه «يتم استخدام البهو كمقر لإحدى الشركات، نعتقد أنّ المشاجرة تتعلق بهذه الشركة»، ولم تحدد الشرطة هوية الأشخاص الثلاثة أو الشركة المعنية.

تأمين الأطفال

وكان عشرات الأطفال في مدرسة وحضانة قريبة من مقر الشركة وقت الحادث، وجرى إبقاء طلاب مدرسة نورثماونت القريبة من مكان إطلاق النار، داخل مدرستهم خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وفي نهاية اليوم، جاء العديد من الآباء القلقين لاصطحاب أطفالهم الصغار من الحضانة.