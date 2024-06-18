5 أماكن ملاهي للخروج مع طفلك خلال إجازة عيد الأضحى

الملاهي والأماكن الترفيهية التي تقدم خدماتها بأسعار مناسبة، أضحت وجهة لكثيرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وفي السطور التالية نرصد أماكن مميزة للملاهي والترفيه بأسعار مناسبة لقضاء عطلة العيد.

ملاهي أكوا بارك

يوجد بها العديد من الألعاب المائية والكثير من حمامات السباحة، فضلا عن مطاعم وأماكن مخصصة لانتظار السيارات ومكان لتغيير الملابس، وتقع مدينة ملاهي أكوا بارك في الكيلو 31 على طريق القاهرة إسماعيلية تحديدا أمام مُجمع العروبة السكني.

ملاهي فاميلي لاند

تضم فاميلي بارك العديد من الصالات المُتخصصة بالتزحلق على الجليد، حيث تتسع لعدد كبير يصل إلى 80 لاعبا، كما يوجد العديد من المدربين والكثير من العروض الاستعراضية، وتقع مدينة فاميلي لاند في شارع مصر حلوان الزراعي، وتعمل المدينة من 10 صباحا حتى 12 منتصف الليل .

ملاهي جيرو لاند

يوجد بها 3 مدن للملاهي فرعية إضافة إلى جزيرة خاصة بالأطفال، ووجود العديد من الألعاب المُصغرة، كما تحتوي على مسرح يُقام عليه كثير من الأنشطة الترفيهية والعديد من الألعاب المجانية، وتقع جيرو لاند على طريق إسماعيلية الصحراوي في أول العبور.

ماجيك بلانيت

مناسبة لجميع الأعمار وواحدة من أشهر المدن، ولها أكثر من فرع في السادس من أكتوبر وكايرو فيستيفال سيتي وسيتي سنتر المعادي.

سكي مصر

يلعب الأطفال في هذه المدينة بالثلج، ويمكن للكبار مشاركتهم اللعب.