بورسعيد تتزين في العيد.. المتنزهات والشواطئ «كامل العيد»

شهدت محافظة بورسعيد خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا كبيرًا من الزائرين على الشواطىء والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق، للاستمتاع بالإجازة، وذلك في ظل الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين خلال العيد.

كما شهدت الأسواق الحضارية، توافد الآلاف من المواطنين من أبناء المحافظة والوافدين إليها منذ الساعات الأولى بثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، وخصوصًا بمنطقة مجمع الأسواق بحي العرب، وسوق السمك والذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغداء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة.

شراء الملابس الأوروبية

وشهد مول outlet «مول الملابس المستعملة» ببورسعيد، إقبال الآلاف من أبناء بورسعيد وزائريها، لشراء مختلف المستلزمات من الملابس الأوروبية بأسعار مناسبة، وسط إشادات كبيرة من المواطنين بالنقلة النوعية التي شهدتها منطقة مجمع الأسواق بحي العرب، وخاصة سوق الملابس المستعملة outlet ، والذي أصبح داون تاون مدينة بورسعيد ويجذب ٱلاف الزائرين.

إحتفال للأطفال واسرهم

ونظم حي الزهور بمكتبة وحديقة الطفل، احتفالا للأطفال وأسرهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تضمن مسابقات فنية وثقافية وتوزيع الهدايا والبالونات والحلوى عليهم، وسط جو من المرح والسعادة.

إقبال علي شواطئ بورسعيد

وسجلت شواطئ بورسعيد نسب إقبال كبيرة خلال أيام العيد، وامتلئت الساحات بالأطفال والشباب وأسرهم، وسط أجواء من السعادة والبهجة .

وفي مدينة بورفؤاد ، شهدت المدينة عددا كبيرا من رحلات اليوم الواحد لزيارة جبال الملح و قضاء وقت ممتع على الجبال و التقاط الصور التذكارية، وذلك في ظل وجود تواجد الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف بجوار المولات والأماكن السياحية تحسباً لأية طوارئ.

واستقبل منتجع هلنان والمنطقة المحيطة به، آلاف المواطنين من أبناء المحافظة وزوارها، وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدها منتجع هلنان السياحي، فضلا عن إنشاء منطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورفؤاد أمام زائريها إلى جانب امتلاء الحدائق العامة والمتنزهات بآلاف الزائرين مع استقرار حالة الطقس.

ومن جانبهم، أشاد زوار محافظة بورسعيد ومواطنيها بالتطور الحضاري غير المسبوق الذي لمسوه في محافظة بورسعيد ، وتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى ، مع توفير الأمن والأمان و الأجواء المناسبة للمواطنين ، للاحتفال بعطلة إجازة عيد الأضحى المبارك.

فيما أعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بغرفة عمليات محافظة بورسعيد، مع تكثيف الأجهزة التنفيذية حملات النظافة بأنحاء المدينة والحدائق العامة والمتنزهات وكذلك شاطىء بورسعيد للحفاظ على المظهر الجمالي.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين.