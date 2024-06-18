بشروط معينة.. هل يحق لذوي الإعاقة المطالبة بوظيفة أقرب لمقر السكن؟

تلقى مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة والمتعلق بالخط الاستشاري 15115، العديد من الاستفسارات حول حقوق الموظفين ذوي الإعاقة ضمن قانون الخدمة المدنية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية نقلهم إلى مكان عمل أقرب إلى منازلهم.

حق النقل لذوي الإعاقة

وأجاب مكتب الشكاوى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بما جاء في القانون المصري بهذا الشأن ضمن دوره في نشر التوعية والتثقيف، مبينًا أنَّ المادة 106 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نصّت على «حقّ الموظف ذو الإعاقة في طلب نقله إلى مكان عمل أقرب إلى محل إقامته»، مؤكّدة أنَّ صاحب العمل ملزم بالموافقة على هذا الطلب إذا توفرت شروط معينة وهي أن يكون هذا المكان متوافر به وظيفة تتناسب مع حالته، وفي تلك الحالة يكون النقل وجوبيًا، ولابد أن يتمّ ذلك دون أي تكاليف إضافية على الموظف.

أهمية توفير عمل قريب من منزل ذوي الإعاقة

وأوضح أنَّ هذا الحقّ يأتي من أجل تسهيل حياة ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة أعمالهم بكفاءة، وتعزيز مبدأ المساواة وتوفير فرص متساوية لجميع الموظفين، بغض النظر عن قدراتهم، كما يُساعد ذوي الإعاقة على التغلب على التحديات التي تواجههم في التنقل إلى أماكن العمل البعيدة.