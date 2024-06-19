ما المكتوب على باب الكعبة المشرفة؟.. مصنوع من أكبر كتلة ذهبية في العالم

نقوشٌ كتابيةٌ فريدةٌ تزيّن باب الكعبة المشرفة، تُعرف باسم «مخطوطات باب الكعبة المشرفة»، تُضفي عليها سحرًا خاصًا، كما تُضفي على الحرم المكيّ جوًّا من القدسية والرهبة، وتتنوع هذه المخطوطات بين آيات قرآنية كريمة وعبارات تاريخية تُخلد ذكرى بعض الأحداث المهمة، وتُكتب بخطوط عربية جميلة مُزخرفة بزخارف إسلامية أنيقة، ولكن هل اقتربت يومًا من الكعبة ودققّت في تفاصيل الزخارف المنقوشة عليها.

مخطوطات باب الكعبة المشرفة

الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عبر صفحتها الرسمية، كشفت عن بعض مخطوطات الكعبة المُشرفة عن قُرب، والتي تحتوي على بعض الزخارف باللغة العربية تتضمن الآتي:

- أضيفت في الزاويتين العلويتين زخارف متميزة لإبرازها بشكل قوس يحيط بلفظ الجلالة «الله جل جلاله» واسم الرسول «محمد صلى الله عليه وسلم»، والآيات الكريمة هي:

«بسم الله الرحمن الرحيم، ادخلوها بسلام آمنين، جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام».

«وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا»، «كتب ربكم على نفسه الرحمة»، «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم».

- ويلي هذه الآيات القرآنية دائرتان على شكل الشمس كتب في وسطهما «لا إله إلا الله محمد رسول الله» بخط بارز، وعلى سطح الدائرتين جرى تثبيت حلقتا الباب اللتان تظهران مع القفل في شكل متناسق، وبين الحلقتين والقفل توجد مساحة مناسبة لغرض الفصل بين أنواع الزخارف، وكتب تحت الدائرتين العلويتين الآية الكريمة «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم».

- وتحت القفل، يوجد دائرتان كتب في وسطهما سورة الفاتحة بخط بارز، وتحتهما كتب بخط صغير العبارات التالية:

«صنع الباب السابق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود سنة 1366 هـ».

وتحتها كتب: «صنع هذا الباب في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود سنة 1399 هـ».

وفي الجهة اليمنى كتب: « تشرف بافتتاحه بعون الله تعالى الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود في الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1399 هـ».

وفي الجهة اليسرى كتب: «صنعه أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة، صممه منير الجندي، واضع الخط عبدالرحيم أمين»

- وأما عضادتا الباب فقد زينتا بدوائر بارزة، وكتب في دوائر العضادة اليمنى عبارات:

«يا عالم / يا عليم / يا حليم / يا عظيم / يا حكيم / يا رحيم».

- وفي دوائر العضادة اليسرى كتبت العبارات التالية:

«يا غني / يا مغني / يا حميد / يا مجيد / يا مستعان».

- وعلى ساكف «1» الباب كتبت العبارات التالية:

« يا واسع / يا مانع / يا نافع».

الدوائر مصنوعة من الذهب الخالص

وهذه الدوائر من الذهب الخالص المنقوش وهي مثبتة على قاعدة من خشب التيك سمكها 10 سم بمادة لاصقة تضمن استمرار التصاق الدوائر الذهبية بالخشب ويزيد ارتفاعه هيكل الباب على ثلاثة أمتار في عرض يقارب المترين بعمق يقارب نصف المتر.

وتم تفصيل الهيكل وتجهيزه بواسطة فنيين مختصين حرصوا على أن يكون هيكل الباب قادرًا على تحمل الحرارة الشديدة والأمطار وركبت في أسفل الباب عارضة لمنع المطر من الدخول إلى الكعبة المشرفة، وأما قفل باب الكعبة الجديد فقد تم صنعه بنفس مواصفات القفل القديم الذي صنع للباب في عهد السلطان عبد الحميد وفق طريقة تناسب تصميم الباب الجديد ومع زيادة ضمان إحكام الإغلاق دون الحاجة إلى صيانة دورية.

وأما الباب الداخلي الموصل إلى سطح الكعبة فقد جرى تصميمه مطابقاً للباب الرئيس من حيث الزخارف وطريقة الكتابة حفاظًا على التناسق والتجانس بين البابين.