محمد صلاح يكشف سبب تقديمه مسرحية بعد وفاة والده بأيام

حرص الفنان محمد صلاح آدم، على توضيح سبب تقديمه مسرحية ليلة أمس، رغم مرور ايام قليلة على وفاة والده.

محمد صلاح آدم يكشف سبب وقوفه على المسرح

ونشر محمد صلاح آدم، مجموعة صور من تقديمه للمسرحية، عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «أول مرة اتحط في الموقف ده، إن أعز إنسان في حياتي يموت، والمفروض إني اروح أمثل وأرقص وابسط الجمهور واضحكه عشان ده شغلي».

وأضاف: «بس الشفيع الوحيد إنك كان نفسك قوي من زمان إني أعمل مسرحية وأعرضها في إسكندرية، عشان تيجي تتفرج وتجيب العائلة والأحباب وأصدقائك وزمايلك ييجوا يتفرجوا هما كمان.. وأوعدك إنها متبقاش الأخيرة.. على فكرة كل الجمهور امبارح قام وقف وقرأ لك الفاتحة ياحبيبي يا بابا».