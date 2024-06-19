أجزاء في الخروف تسبب أضرارا صحية خطيرة للإنسان.. احذر الإفراط في تناولها

عادات غذائية خاطئة اعتاد عليها كثير من الناس في عيد الأضحى المبارك تسبب مخاطر صحية عديدة، منها تناول «لية الخروف» أو استعمالها في طهي الطعام دون إدراكا منهم بحجم الأضرار التي تعود عليهم جراء ذلك، وفقًا لما أكده الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية.

الإصابة بأمراض القلب

تحتوي لية الخروف على نسبة عالية من الدهون المُشبعة، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة عند الإفراط في تناولها أو استعمالها في الطهي، حسب ما أضافت ناجي لـ «الوطن»، وتزداد خطورة لية الخروف إذا تناولها الأفراد الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، فقد يصل الأمر معهم إلى الإصابة بتصلب الشرايين.

مشكلات الهضم وزيادة الوزن

ومن المخاطر الآخرى التي تسببها لية الخروف، الإصابة بمرض الكبد الدهني الذي من الممكن أن يتطور إلى التليف الكبدي، بالإضافة إلى حدوث مشكلات الهضم بسبب دسامتها، كما يؤدي الإفراط في تناولها إلى الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن لارتفاع سعراتها الحرارية.

وتعتبر كرشة الخروف من الأجزاء التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يؤدي إلى زيادة مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تحدث الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونصح الدكتور محمد عصام، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية في حديثه لـ «الوطن» بضرورة الاعتدال في تناول اللحوم وخاصة الأجزاء التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، كالكرشة واللية، مع ضرورة الطهي بطرق صحية كالشوي أو السلق للحفاظ على صحة القلب.