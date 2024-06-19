5 أيام يستحب صيامها في ذي الحجة بعد التشريق.. تبدأ غدا

ذي الحجة من الأشهر الحرم التي بها كثير من النفحات الربانية، خاصة أنّه الشهر الذي يشهد أداء الحج، كما أنّ العمل الصالح في الأيام العشر الأوائل منه أفضل من باقي الأيام، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها يوم عرفة، وبعد انتهاء اليوم وصيام ملايين المسلمين له ابتغاء نيل مغفرة عام، يتناول التقرير التالي الأيام المتبقية التي يستحب صيامها في هذا الشهر والتي تبدأ غدا.

5 أيام يستحب صيامها في ذي الحجة بعد أيام التشريق

والصيام من العبادات الخاصة بين العبد وربه في كل وقت وحين عدا الأيام التي يحرم صيامها، وبعد انتهاء يوم عرفة ومن بعده أيام التشريق يسن ويستحب صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتبدأ بعد انتهاء أيام التشريق، حيث تأتي مواعيدها كالتالي بالتواريخ:

صيام الإثنين والخميس

1- الخميس 14 من ذي الحجة 1445 هجريا الموافق 20 يونيو 2024 ميلاديا.

2- الاثنين 18 من ذي الحجة 1445 هجريا الموافق 24 يونيو 2024 ميلاديا.

3- الخميس 21 من ذي الحجة 1445 هجريا الموافق 27 يونيو 2024 ميلاديا.

4- الاثنين 25 من ذي الحجة 1445 ميلاديا للموافق 1 يوليو 2024 ميلاديا.

5- الخميس 28 من ذي الحجة 1445 هجريا الموافق 4 يوليو 2024 ميلاديا .