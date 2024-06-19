ذكرى ميلاد الفنان حسن حسني.. تميمة الحظ لجيل كبير من النجوم

أحيا برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية «الأولى المصرية»، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني، الذي قدّم للجمهور مسيرة فنية استثنائية تحوي أكثر من 500 عمل فني.

بداية المسيرة الفنية للراحل حسن حسني

وقال الناقد الفني أحمد سعد الدين، أنّ الراحل حسن حسني، بدأ مسيرته الفنية بتقديم أعمال مسرحية لم يكن يراها الجمهور، لافتا إلى أنّ مشاركته بعد ذلك في فيلم الكرنك بتجسيد دور شرير لسائق «أتوبيس»، هو ما جعله معروف نسبيا لدى الجمهور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية «الأولى المصرية»، أنّ المخرج عاطف الطيب كان مقتنعًا بقدرات الفنان الراحل حسن حسني، لافتا أنّ معظم أفلام «الطيب» كانت بمشاركة حسن حسني بها.

حسن حسني تميمة الحظ لجيل كبير من الفنانين الشباب

ولفت إلى أنّ انطلاقة حسن حسني في الدراما التليفزيونية ومحطة السينامئيين الجدد كانت نهاية التسعينات وبداية عصر الفنانين الشباب، مثل الفنان أحمد السقا ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين، موضحا: «الفنانين الشباب محتاجين ممثل كبير يشيلهم وهو كان يعتبر تميمة الحظ لجيل نجوم الكوميديا الجدد وبدون حسن حسني، الجيل ده كان هيقابل مشاكل كبيرة باعتبار أنه رمانة الميزان الموجود في الأفلام».

وتابع: «حسن حسني قال بنفسه إنّ الجمهور ابتدى يحبني فوق الـ60 سنة»، لافتا إلى أنّ فترة تألقه كانت في آخر 15 عاما من عمره، مؤكدا أنّ الفنان الراحل حسن حسني، لم يكن نجم صف أول بل نجم قادر على حمل بطولة الفيلم بمفرده كالفنان محمود المليجي.