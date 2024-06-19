بعدما أدى لوفاة طبيب المنوفية.. طرق الوقاية من هبوط السكر في الدم

داخل مستشفى شبين الكوم الجامعي، التقطت الدكتور محمد طارق طبيب في العناية المركزة في مستشفى ميت خلف أنفاسه الأخيرة أثناء أداء عمله، ليرحل ويترك حزنًا كبيرًا وسط أهالي قريته، قرية بخاتي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

سبب وفاة طبيب المنوفية بعد رحيله في العيد

ورحل طبيب المنوفية الشاب، عن عمر يناهز 31 عامًا، نتيجة هبوط حاد في السكر، حيث حاول الأطباء إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ما هو هبوط السكر في الدم؟

ونقص سكر الدم حالة مرضية يصاب بها الأشخاص نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عن معدله الطبيعي، مع العلم إن الجلوكوز هو مصدر الطاقة الرئيسي للجسم، ويتطلب إعادة مستوى السكر في الدم فورًا إلى معدله الطبيعي بتناول أطعمة أو مشروبات غنية بالسكر أو بتناول الأدوية المخصصة لعلاج هذا العرض، بحسب الدكتور تامر سليم طبيب أمراض السكر.

متى يسبب هبوط السكر في الوفاة؟

وأوضح سليم أنّ مستوى السكر في الدم عند الإنسان العادي يتراوح بين 100 و150ملليجرام، ويؤدي نقص نسبة السكر في الدم لأقل من 35 مليجرام للبالغين لمده تزيد عن ربع ساعة إلى حدوث تشنجات وغيبوبة تصل للوفاة في بعض الأحيان.

أسباب نقص السكر في الدم

وعن أسباب نقص السكر في الدم لهذا الحد، كشف الدكتور تامر سليم عن الأسباب التي تتضمن الآتي:

- الحصول على جرعة أنسولين زيادة على جرعة الأكل.

- القيام بمجهود زائد.

- ممارسة رياضة غير محسوبة.

أعراض نقص السكر في الدم:

في حالة انخفاض مستويات السكر، هناك بعض الأعراض على النحو التالي:

الشحوب

الارتعاش

التعرق

الصداع

الجوع أو الغثيان

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها

الإرهاق

سهولة الاستثارة أو القلق

صعوبة التركيز

الدوخة أو الدوار

وخز أو خدر في الشفتين أو اللسان أو الخد

التشوش أو السلوك غير الطبيعي

التلعثم

الوقاية من نقص سكر الدم

ويمكن الوقاية من نقص السكر في الدم عن طريق عدة أمور منها:

تناول ثلاث وجبات رئيسة في اليوم على الأقل.

التأكد من جرعة الإنسولين قبل أخذها.

الفحص الدوري والمستمر لنسبة السكر في الدم.

ضرورة قياس السكر في الدم قبل ممارسة الرياضة.

آخر لحظات حياته قبل ساعات من وفاته

ونشر الدكتور محمد طارق على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل ساعات من وفاته، مدونًا: «اللهم اغفر لي وارحمني وربنا يسامحني على أي حد ظلمته معايا ويجعل أمي في أعلى مكان في الجنة بقدر ما تحملتني»، ونشر بوست آخر يقول: «إبراء للذمة من كان له عندي مظلمة فليخبرني بها أو يتكرم ويعفو عني فرد المظالم في الدنيا أهون من الآخرة».