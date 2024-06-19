ما هي «الكلمات العشر الطيبات»؟.. رددها في أيام التشريق

قال الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه في أيام التشريق الثلاثة يجب الإكثار من الذكر، إذ إنّ أهل الله وجدوا في القرآن والسنة كلمات أسموها بـ«الكلمات العشر الطيبات».

وأوضح «جمعة» في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما هي «الكلمات العشر الطيبات»؟ التي جاءت كالتالي: «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله»، وهذه الخمسة يسميها أهل الله بـ«الباقيات الصالحات»؛ لأنها هي التي تبقى لك بعد انتقالك إلى الله.

الكلمات العشر الطيبات

وتابع أنه يجب ترديد «استغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله»، وبها تتم العشرة أو «الباقيات الصالحات».

الصلاة على النبي تغفر الذنوب

واستكمل أنّ الصلاة على النبي ﷺ، تغفر الذنوب وتستر العيوب، وتنور القلوب، وترقي الإنسان؛ لأنها تتعلق بالجناب الأجل ﷺ، وكذلك الصلاة على النبي ﷺ، تقبل من كل أحد، فإذا ضاق بالإنسان حاله مع ذنوبه وكثرة ترداده عليها وعوده إليها؛ فليلجأ إلى الصلاة على الحبيب المصطفى، فالله سبحانه وتعالى يقبلها من كل أحد؛ لأنها ترجع إلى المقام الآجل مرة أخرى؛ ولذلك يغفر له ذنوبه ويجعل له طريقًا حسنًا.