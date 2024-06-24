شواطئ مخصصة للسيدات في الصيف.. «استمتعي بالبحر بحرية»

يستعد الكثيرون للذهاب إلى المصايف هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، وتتطلع السيدات إلى الذهاب للشواطئ المخصصة لهن فقط حتى يكن بحريتهن بعيدًا عن الزحام.

أهم الشواطئ المخصصة للسيدات فقط

توجد في محافظات مصر أماكن وشواطئ مخصصة للسيدات فقط، نوضحها خلال السطور التالية حتى تتمكن السيدات من الذهاب إليها خلال فصل الصيف:

شاطئ لافيم

يقع في قرية مارينا العلمين.

يتيح العديد من المميزات من بينها حمام سباحة للأطفال.

يحتوي على العديد من الكافيهات والمطاعم.

مجهز بكماليات المصيف على الشاطئ.

يُقدم حفلات يحييها كبار المطربين.

سعره منخفض لا يتعدى الـ100 جنيه.

شاطئ أمواج

شاطئ السيدات في الساحل الشمالي.

يتوافر به حمام سباحة نسائي مع مدربات سباحة.

يحتوي على إطلالة بحرية ومأكولات شهية.

يقع في الواجهة البحرية الشمالية.

يعمل الشاطئ من العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

بها 3 مسابح وواي فاي مجاني.

شاطئ اليشمك

يعتبر واحدًا من أهم الشواطئ المخصصة للسيدات في منطقة الساحل الشمالي.

أسعاره مناسبة لمختلف الطبقات.

تتضمن برامج مختلفة من الحفلات الموسيقية والرقص.

سعره لا يتعدى الـ200 جنيه.

يمنع في هذا الشاطئ التقاط الصور حفاظًا على الخصوصية.

شاطئ هوت بينك

من بين الشواطئ المخصصة للسيدات فقط.

يوجد داخل قرية مطروح، بحسب الصفحة الرسمية لديوان محافظة مطروح.

يوفر كل سُبل الأمان للمرأة ممنوع دخول الرجال.

يُقدم وسائل الترفية والتسلية سواء من خلال الحفلات الغنائية.

يسمح للفرد بالدخول إلى الشاطئ مقابل 180 جنيهًا.

شاطئ باجوش