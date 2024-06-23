حال امتناع والد أطفالها.. هل يمكن للمرأة إقامة دعوى نفقة على شقيق زوجها؟

النفقة من الأمور الواجبة على الزوج لتوفير حياة كريمة لزوجته وأطفاله من مأكل وملبس وإقامة، ولا تسقط النفقة إلا بالإبراء؛ ولكن في حال عدم وفاء الزوج بتأديتها هل يجوز أن تقيم المرأة دعوى النفقة على شقيق زوجها لإلزامه بمصروفات أسرة أخيه، هذا ما سنوضحه في السطور التالية.

دعوى نفقة أقارب

قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية يحق للزوجة أن تقيم دعوى نفقة أقارب على والد الزوج، وشقيق الزوج، وعم الزوج، في حالة امتناع زوجها عن الإنفاق على صغاره، بعد الانفصال.

وأوضح «عبد السلام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: يمكن لمن ترفع عليه الدعوى من الأقارب «أخو الزوج مثلاً» أن يتقدم في الجلسة المحددة من قبل المحكمة بصورة من عقد إيجار مسكنه، وصورة من وثيقة زواجه، وصور من شهادات ميلاد أطفاله، وصورة من أي أقساط، أو قروض يلتزم بها، وذلك ليثبت أيضًا أنه ملتزم ولا يستطيع الإنفاق على زوجة أخيه.