الإذاعية وفاء إبراهيم: بكيت بسبب تعليقات المستمعين (فيديو)

كشفت وفاء إبراهيم، الإذاعية بإذاعة القرآن الكريم، عن الموقف الذي أثر عليها بشكل كبير وجعلها تبكي بعد مسيرة حافلة استمرت طوال 35 عاما، موضحة أنها لم تشعر بالأسى وبكت إلا عندما قرأت تعليقات المستمعين على خروجها للمعاش.

بصمة الإذاعية وفاء إبراهيم

وقالت «إبراهيم»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «وجدت أن الله حقق لي بصمة كبيرة، واهتماما من المستمعين في كل مكان»، مشيرة إلى أنها كثيرا ما طلبت من الله أن يكون لها بصمة وسط الناس.

وأوضحت الإذاعية بإذاعة القرآن الكريم، أن العمل الإذاعي ليس وظيفة وإنما عمل إنساني في المقام الأول، مشددة على أنها تتمنى في الاستمرار في العمل الإذاعي والإعلامي وأن تقدم برامج للشباب والأطفال.