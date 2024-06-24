«هيئة الاستثمار»: إخطار الفائزين بقرعة أراضي ومنازل سيناء خلال أيام

تخطر الهيئة العامة للاستثمار الفائزين في أراضي ومنازل الـ10 تجمعات سكنية زراعية في محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال الأيام المقبلة، وذلك لتسليم أصل المستندات بالأماكن المحددة بالكراسة وسداد مقابل أنشطة وخدمات الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء.

تسليم الملفات لجهاز التنمية

وأوضحت كراسة الشروط الخاصة بالطرح، أن تسليم الملفات للجهاز الوطني لتنمية شبة جزيزة سيناء والحصول على موافقة الجهاز والجهات المعنية يوم 1 يوليو وحتى 18 سبتمبر.

وبينت كراسة الشروط، أنه سيجري إخطار المواطنين الذين صدرت لهم موافقة الجهاز والجهات المعنية لسداد الدفعة المقدمة والتعاقد بداية من 21 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، كاشفة أنه سيجري تسليم العقود بأسبقية السداد والتعاقد، اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024.

منزل و5 أفدنة لكل مستفيد

وكانت الهيئة العامة للاستثمار، طرحت في أبريل الماضي، منازل سكنية كاملة التشطيب وأراضٍ زراعية في 10 تجمعات سكنية زراعية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بواقع «5 أفدنة ومنزل على مساحة 200 متر» لكل مستفيد من الطرح، بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد تحرير سيناء، لتعمير أرض الفيروز.