«سارة» خادمة تعود بعد 21 عاما بطلب من كفيلتها.. ماذا حدث؟

21 عامًا مرّت على خادمة أجنبية منذ ودّعت الأسرة التي عاشت معها فترة ليست قليلة من حياتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وساهمت في تربية أحد أبنائها، وأثرّت فيه وتأثروا بها، لتعود بعد سنوات طويلة لتشهد حفل زفاف الشاب الذي ساهمت في تربيته في قصة مُلهمة تُظهر عمق الروابط الإنسانية.

عودة سارة بعد غياب 21 عامًا

ووثقت قناة «العربية» عودة الخادمة بعد 21 عامًا من خلال مقطع فيديو، يُظهر استقبال العائلة السعودية لمربية ابنهم الذي يستعد لدخول القفص الذهبي في المطار، إذ حرصت «سارة» التي تحمل الجنسية الفلبينية وتعيش في فرنسا، على تلبية رغبة «نورة» لحضور حفل زفاف نجلها مصعب الخطيب، والتي ساهمت «سارة» في تشكيل جزءًا كبيرًا من طفولته عندما كانت تخدم في منزلهم قبل أعوام.

تقول «سارة» في تصريحات تليفزيونية: «عندما كنت في فرنسا أخبرتني ماما نورة أنّ مصعب سوف يقوم بالزواج فكان علىّ أن أحضر هذا الزفاف بجانب الأسرة التي قمت بالعمل معها (بابا عبدالرحمن وماما نورة)، كان رائعًا ومدهشًا، لأنّه منذ غيابي 21 سنة لا شئ تغيّر، فكيف قاموا باستقبالي والترحيب بي، إنّه بالفعل شئ رائع».

مشاعر حب وتقدير متبادلة بين «سارة» وعائلة «مصعب» على مدار 16 عامًا قضتها سارة في منزلهم، تقول: «أحد أخوة نورة قال لي إذا كنتِ جيدة معنا، سوف يعاملونني جيدًا أيضًا، وكنت سعيدة جدًا لوجود الفتيات الخمسة، فـ أنا أحبهم جدًا».

وعبّرت نورة بنت صالح العريفي كفيلة «سارة» سابقًا، عن سعادتها وجميع أفراد أسرتها بحضور مربية ابنها لحضور حفل زفاف «مصعب»، إذ توّصلت لها العائلة عن طريق ابنتهم التي تقيم في مدينة سياتل بالولايات المتحدة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي: «جميع أفراد الأسرة كانوا في قمة سعادتهم أنّها جت المسافة دي عشان تحضر زفاف مصعب، لما بلغتها الخبر قالت لي لازم أجي أحضر زواجه ده أنا اللي ربيته، وأمي كانت تقول سارة ما أنساها كانت تساعدني بالليل وتساعدني لما أتعب تعب شديد، ونحن إلى الآن ما ننسى فضلها».

«سارة» اعتنقت الإسلام عند العائلة السعودية

ومرّت «سارة» بتحولات كثيرة في حياتها، بداية من اعتناقها الإسلام أثناء وجودها عند العائلة السعودية، ثم زواجها برجل أمريكي ثري، تقول «سارة»: «منذ أن تزوجت من شريكي منذ 10 سنوات حياتي تغيّرت تمامًا، لأنّني لم أقم بالعمل في الولايات المتحدة وقمنا بالسفر في جميع أنحاء العالم».

ونشر أحمد العريفي ابن عم نورة العريفي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة X تعليقًا على عودة «سارة» لحضور حفل زفاف مصعب الخطيب قائلًا: «سارة فلبينية وفية عملت في بيت ابنة عمي نورة الصالح العريفي نحو ست عشرة سنة، وساعدتها في رعاية بناتها وابنها الصغير مصعب الخطيب، وشرح الله صدرها للإسلام فأسلمت، ثم تزوجت ورحلت مع زوجها إلى أمريكا.. سارة وصلت قبل يومين إلى الرياض من أمريكا لحضور زواج مصعب، وهي محل الحفاوة والتقدير من العائلة كلها، ما أسمى الوفاء وما أحسنه».