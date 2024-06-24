10 نصائح لتقليل التوتر بعد امتحان الثانوية العامة.. «لو حاسس إنك مجاوبتش كويس»

يعيش طلبة الصف الثالث الثانوي هذه الأيام مرحلة فارقة في حياتهم، بسبب الامتحانات، وتسيطر عليهم حالة من التوتر والخوف بعد كل امتحان، وتدور في رؤسهم العديد من الأسئلة: «هل انتهوا من إجابة جميع الأسئلة؟ أم نسوا سؤالا ما؟ هل الإجابة كانت صحيحة أم خاطئة؟ هل كانت منقوصة أم كاملة؟» الأمر الذي قد يؤثر على تركيزهم في المذاكرة وقدرتهم على التحصيل في المواد التالية.

ونستعرض خلال السطور التالية 10 خطوات للحد من التوتر، وفقا لما قالته داليا كمال، استشاري أسري وتربوي، في تصريحات لـ«الوطن»، موضحة أنه بعد كل امتحان يشعر الطلاب بحالة من التشتت، وذلك بسبب رغبتهم في تحصيل أعلى الدرجات، ويجب عليهم اتباع النصائح التالية:

1- الحصول على الوقت كاف من الراحة، بعد الامتحان، إذ ينتابهم شعورًا سيئًا بسب الضغط والتفكير والتركيز، لذا يجب الحرص على النوم وإراحة الجسم والذهن، لتهدئه حالة الخوف.

2- عدم شرب الكافيين بعد الامتحان لأنه يزيد من التوتر، ومنع تناول مشروبات الطاقة، وأي أدوية أو مشروبات تساعده على الاستيقاظ، وتجنب العادات غير الصحية.

3- غلق صفحة الامتحان الذي انتهى، والتفكير في المادة التالية ووضع خطة محكمة لمراجعتها بشكل دقيق.

4- بعد أخذ الراحة الكافية يجب تقسم المنهج لأجزاء، لمراجعته جيدًا، والتدقيق في النقاط المهمة في المنهج.

5- أخذ فترات راجة بين كل جزء وآخر لشرب مشروب دافئ أو الهدوء بعيدًا عن الكتاب، والمواظبة على الصلاة والدعاء.

التدريب على الأسئلة الشائعة

6- كتابة معلومات صغيرة للتذكر بكل جزء في المنهج.

7- التدريب على الأسئلة الشائعة والمهمة للمادة، وحل الأسئلة المهمة للامتحانات السابقة.

8- الجلوس في بيئة خالية من القلق، حتي لا يتشتت المخ بأي مؤثرات خارجية، ويكون المكان مرتبًا ونظيفًا، ويضم كل ما تحتاجه، وبه كرسي مريح وإضاءة جيدة، حتى لا يستهلك الطالب طاقته في أي شيء سوى المراجعة.

9- يجب أن يكون مكان المذاكرة بعيدًا عن سرير النوم.

10- يجب النوم جيدًا ليلة الامتحان والاستيقاظ مبكرًا لعدم الشعور بالإرهاق والخمول، والبعد عن مراجعة المنهج كاملًا في صباح يوم الامتحان، لأن ذلك يشعره بأنه نسى كل شيء.