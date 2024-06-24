متظاهرون يغلقون طريقا مؤديا إلى «تل أبيب».. ومطالبات بإغلاق عام للاقتصاد

أفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بإغلاق متظاهرون الطريق السريع رقم 2 بالقرب من تقاطع «جيلوت» باتجاه تل أبيب، صباح الاثنين.

مطالبة بإغلاق عام للاقتصاد

وقال المتظاهرون: «عندما يجري إهمال الرهائن في غزة، ويحترق الشمال، ويهدد باندلاع حرب أخرى، فإن الحكومة تهمل حياة كل واحد منا، هذا وضع طارئ، من الواضح أن نتنياهو ليس لائقا ولا جديرا، نحن ندعو إلى إغلاق عام للاقتصاد».

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر الحرب لأكثر من 260 يوما على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.