ذكرى ميلاد الفنان صلاح نظمي.. اعرف قصة «المعلم حلاوة العنتبلي»

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا عن الفنان صلاح نظمي بمناسبة ذكرى ميلاده، بعنوان «المعلم حلاوة العنتبلي».

نشأته وميلاده

تحل اليوم ذكرى ميلاد «حلاوة العنتبلي» الذي تفوق في أدوار الشر وحجز مكانا له في أذهان الجمهور، هو الفنان صلاح نظمي الذي ولد في منطقة محرم بك بالإسكندرية في مثل هذا اليوم عام 1918.

تخرج صلاح نظمي في مدارس أمريكية، ثم كلية الفنون التطبيقية والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1946، وكان يجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، حتى إنه شارك في العديد من الأفلام الأجنبية.

حياته الفنية على المسرح

بدأ حياته الفنية على المسرح مع المطربة ملك، وعمل بعدها مع فرقة فاطمة رشدي ومسرح رمسيس، كما يعد من أبرز الفنانين الذين أجادوا أدوار الشر بالسينما المصرية، وأشتهر بالعديد من الأدوار المساعدة، وبلغ إجمالي أعماله ما يقرب من 300 عمل فني وحصره المخرجون في أدوار الشر.