تواصل أعمال الزراعة والاهتمام بالمسطحات الخضراء في العبور الجديدة

تستمر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تنفيذ المشروعات الخدمية، وأعمال النظافة داخل العمارات وبالأرصفة، والأماكن التجارية والمولات، وكذا أعمال الصيانة من أعطال الإنارة بشبكة الكهرباء خصوصا في الطرق والمحاور الرئيسية للمدن الجديدة.

الاهتمام بالأماكن العامة

وواصل جهاز مدينة العبور الجديدة، أعمال الزراعة ومدى الاهتمام بالمسطحات الخضراء لظهور المدينة بمظهر حضاري يليق بالجهاز وبالسكان، مراعيًا أهمية توفير مسطحات خضراء نظيفة وخصوصًا في المسطحات الكبيرة التي يخرج إليها الناس وعدم إهمالها نهائيًا، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الإسكان منذ قليل.

رئيس جهاز العبور يستمع للمواطنين

واستمع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، لشكاوى السكان بالمدينة ومقترحاتهم لتنميتها، وتوفير الخدمات التي يسعى الجهاز دائمًا لتوفيرها بأحسن صورة للمواطنين.

وفي نفس السياق، تفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، أحياء المدينة بمنطقة الـ2600 فدان، وذلك في إطار الحرص على الاطمئنان على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، والمتابعة الدورية للمشروعات ومنها المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، و«سكن مصر».

سكن لكل المصريين

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومرافقوه، المرور على حي الحرية الذي يضم 255 عمارة بإجمالي 6120 وحدة، وحى المجد الذى يضم 625 عمارة بإجمالي 15000 شقة سكنية، وحى الكرامة الذى يضم 210 عمارات بإجمالي 5040 شقة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» إضافة إلى تفقد منطقة سكن مصر، التي تضم 130 عمارة بإجمالي 3120 شقة سكنية، والمرور على الحي 14 الذي يضم 806 عمارات بإجمالي 19344 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».