أرخص 5 أنواع سيارات في مصر بعد آخر تخفيضات بالأسعار

شهدت أسعار السيارات الفترة الماضية سلسلة تراجعات في بعض الماركات، بالإضافة إلى حركة الانتعاش في عملية البيع والشراء التي تشهدها الأسواق المصرية، على عكس الفترة العام الماضي، والذي حدث به ارتفاعات جنونية على جميع الموديلات، لذلك يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بقطاع السيارات والمقبلين على الشراء عن أرخص السيارات الموجودة في مصر حاليا وفقا للمعلن عبر مواقع الوكلاء.

أسعار أرخص السيارات في مصر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار أرخص السيارات الموجودة في السوق المصرية إلى كل المقبلين على الشراء سواء كانت مركبات جديدة أو مستعملة، وفقًا للمعلن عبر مواقع الوكلاء.

بي واي دي F3

سجل أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 المجمعة محليًا بمصانع الأمل للسيارات بفئتين من التجهيزات، إذ تبدأ أسعارها من 590 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة يدوي، وبـ680 ألف جنيه لفئة الأوتوماتيك.

شيري أريزو 5

يقدم وكيل شيري الصينية في مصر السيارة أريزو 5 المجمعة محليًا بـ3 فئات من التجهيزات، والتي تبدأ أسعارها من 630 ألف جنيه للفئة الأولى المانيوال، و675 ألف جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، و700 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

بروتون ساجا

تتوفر السيارة بروتون ساجا الماليزية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات، ويبلغ سعرها الرسمي 660 ألف جنيه، تعمل بروتون ساجا بمحرك 4 سلندر سعة 1332 سي سي بقوة 95 حصانا وعزم 120 نيوتن.متر، عند 4 آلاف دورة-الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

هيونداي أكسنت RB

السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 المجمعة محليًا والتي باتت بعد التخفيضات الأخيرة واحدة من السيارات من أرخص السيارات في السوق المصرية، ويبدأ سعارها من 689 ألف جنيه للفئة القياسية الأوتوماتيك، ويصل سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 775 ألف جنيه.

نيسان صني

توفر نيسان صني موديل 2024 في مصر بـ4 فئات من التجهيزات، تبدأ أسعارها الرسمية من 695.400 جنيه للفئة القياسية، و726.500 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بسعر رسمي يبلغ 747 ألف جنيه، بينما سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 761 ألف جنيه.