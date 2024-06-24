«الصحفيين» تنظم دورة تدريبية عن أساسيات الفوتوشوب

أعلن مركز التدريب والبحوث في نقابة الصحفيين، تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد، بشأن مقدمة أساسيات الفوتوشوب ومبادئ التصميم، ويتم تنفيذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 18 ساعة تدريب موزعة على 12 جلسة بواقع 3 جلسات في اليوم داخل مركز التدريب في النقابة.

دورة تدريبية حول أساسيات الفوتوشوب

وأضاف مركز التدريب في بيان، أنّ الدورة التدريبية يحاضر بها المدرب خالد فريد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومدرب تصوير وفوتوشوب، ويمكن التقدم للدورة من خلال نموذج الاشتراك في صفحة التسجيل بالدورات عبر الرابط التالي :https://training.ejs.org.eg.

وفي سياق منفصل، كانت نقابة الصحفيين أعلنت استضافة المؤرخ الأمريكي كايل جون أندرسون بالتعاون مع مشروع «القاهرة عنواني» لمناقشة كتابه «فرقة العمال المصرية» السبت المقبل.