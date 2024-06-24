اختفت فجأة.. لحظة وفاة فتاة أثناء اللعب على «المشاية» في جيم بإندونسيا (فيديو)

في واقعة مأساوية، لقيَت فتاة حتفها أثناء ممارستها للرياضة على جهاز الجري الكهربائي، عندما تعثّرت للخلف في صالة الألعاب الرياضية أثناء التمرين، ووثقت كاميرات المراقبة اللحظات المأساوية لوفاة الفتاة العشرينية، التي راحت ضحية عشقها لتدريبات اللياقة البدنية.

كاميرات المراقبة توثق لحظة وقوع الفتاة

بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أظهرت لقطات مرعبة اللحظة التي سقطت فيها إحدى المهووسات باللياقة البدنية من جهاز المشي وسقوطها من نافذة مفتوحة في الطابق الثالث في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بها، حيث وقع الحادث في بونتياناك كاليمانتان الغربية في إندونيسيا.

ويُظهر الفيديو صفًا من أجهزة المشي التي اعتلت الفتاة العشرينية أحدها وفجأة تعثرت إلى الخلف وسقطت من نافذة الطابق الثالث عندما كانت تحاول الإمساك بإطار الجهاز، لمنع نفسها من السقوط، وفجأة اختفت عن الأنظار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الفتاة العشرينية ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية مع صديقها وشقيقها الأصغر، وطلبت منها صديقها ممارسة التمارين الرياضية معه في الطابق الثاني، لكنها أرادت ممارسة التمارين على أجهزة المشي في الطابق الثالث، وكانت المرأة تمارس التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة فقط، عندما أبطأت في المشي، قبل الحادث المأساوي.

ونقلت إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة في الرأس، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، وبحسب ما ورد أظهر تشريح الجثة أنها عانت من كدمات وتمزقات شديدة في رأسها.

وضع جهاز المشي قفي مكان خطير

قالت الشرطة، إن وضع جهاز المشي بالنسبة للنافذة كان خطيرا، إذ لا يفصل بينهما سوى 60 سنتيمترا، كما أن الارتفاع المنخفض للجدار أسفل النافذة -30 سنتيمترا فقط- يعني أيضًا أنه كان من السهل على المرأة أن تسقط من خلالها، وأجرت وحدة التحقيقات الجنائية بشرطة بونتياناك، تحقيقًا في مسرح الجريمة واشتبه في قيام عدد من الأشخاص بفتح النوافذ في مكان الحادث.

وكانت الصالة الرياضية تحتوي على ملصقات تحذيرية تأمر مرتادي الصالة الرياضية بعدم فتح النوافذ، لكن ورد أن الملصق تعرض للتلف وتم حجب الكتابة، وبحسب موقع «Kompas»، فإنّ المدرب الشخصي يكون موجودًا عادةً لإغلاق النوافذ، لكنه كان في فترة راحة وقت وقوع الحادث.