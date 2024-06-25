دعاء للتوفيق في امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.. ردده قبل دخول اللجنة

دعاء للتوفيق في امتحانات الثانوية العامة والأزهرية من الأمور التي تهم كثير من الأهالي والطلاب مع انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، إذ يزداد القلق والتوتر والخوف في قلوب الطلاب والأهالي خلال فترة الامتحانات، لذلك يلجا الكثير منهم للدعاء والابتهال والتقرب غلى الله عز وجل، ويرصد «الوطن»، في السطور التالية صيغ أدعية بالتوفيق يمكن الاستعانة بها.

دعاء للتوفيق في امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها إن الدعاء عبادة مشروعة ومُستحبة؛ لِما فيه من التضرع والتذلّل والافتقار إلى الله تعالى، وقد حثَّنا الله تعالى عليه وأوصانا به؛ ودعاء للتوفيق في امتحانات الثانوية العامة والأزهرية للطلاب أمر مُستحب، ويُمكن الاستعانة بعدد من الأدعية لتوفيق الطلاب منها:

-اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

-اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير.

- اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مٌؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقُلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

- اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

-اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

-اللهمّ إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

صيغ مختلفة في دعاء التوفيق للامتحان

يمكن للطالب في دعاء للتوفيق في امتحانات الثانوية العامة والأزهرية الاستعانة بالصيغ الأتية:

- اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

-اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة، اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل اللهم اهدنا لما تحب و ترضى، اللهم هبنا علمًا ينتفع به، وعملًا يقربنا إليك، وهبنا صبرًا وثباتًا في الدين.

- اللهم اجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا وبإيماننا قوي عملنا، وبعملنا زد من نجاحاتنا. اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

-اللهمّ اجعل لي نوراً، وفي قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي شعري نوراً، وفي عظامي نوراً، وفى دمي نوراً، ونوراً من خلفي، ونوراً من أمامي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من تحتي، ونوراً من فوقي، اللهمّ زدني نوراً، واجعل لي نوراً.