باحثة لـ«السفيرة عزيزة»: اخترت دراسة «المتاحف» لأنه علم جديد في مصر

قالت منار مظهر، الباحثة في التراث وعلم المتاحف وعضو الاتحاد الدولي للمتاحف، أن علم المتاحف علم حديث في مصر، وموجود منذ 10 سنوات فقط، وهو منفصل عن علم المصريات، موضحة أنه علم يختص بتصميم المتاحف ومشتملاتها، وكذلك بترميم الآثار والحفاظ على القطع الأثرية.

ما هو علم المتاحف؟

وأشارت «مظهر»، خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وجاسمين طه، عبر فضائية «DMC»، إلى أن المتاحف به أشياء أخرى بخلاف القطع الأثرية.

وأوضحت أنها درست بكلية الآثار جامعة القاهرة وكانت تشارك في التدريب بالمتاحف في كل صيف، وقررت أن تكمل دراسة هذا المجال بعد التخرج كدراسات عليا، وكان أمامها أن تختار إما أن تكون دراستها تقليدية في الآثار، أو تختار علما جديدا لتدرس به، واختارت الدراسة بعلم المتاحف، مشددة على أنها كانت تعتقد أن المجالين مرتبطين ببعضهما البعض، ولكن بعد الدراسة اكتشفت الفارق الكبير بينهما.

وذكرت إلى أنها حصلت على منحة دراسية في ألمانيا لاستكمال درجة الماجستير، وهناك كنت أتجول دائمًا في المتاحف، ولاحظت أن هناك متحف يُعرف بـ«متحف المدينة» وكان يحكي قصة أهل المدينة وذكرياتهم وما يرتبطون به.