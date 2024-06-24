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«مياه القناة» تستقبل رئيس شركة القاهرة ووفد إدارة الذكاء الاصطناعي لتبادل الخبرات

كتب:

سلامة عامر
07:48 م | الإثنين 24 يونيو 2024
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القاهرة، ووفداً مرافقاً من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

تبادل الخبرات بين الشركات

وأشارت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر وتبادل الخبرات بين شركة مياه القناة وشركات الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة.

استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة منظومة المياه

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القناة، إلى أن وفد شركة مياه القاهرة الكبرى زار محطة المياه العكرة بالقنطرة غرب، للاستفادة من التجربة الرائدة لشركة مياه القاهرة في استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة منظومة المياه وتقنيات التحكم الإلكتروني في التشغيل والصيانة وتحليل الأداء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الدولة بتطوير وتحديث أنظمة العمل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حوكمة وإدارة المنشآت في كل مؤسسات الدولة.

مراقبة التغير في منسوب الترعة

وركَّب فريق العمل المشترك من شركة مياه القاهرة وشركة مياه القناة جهاز التراسونيك لقياس منسوب الترعة بمأخذ رافع المياه العكرة، وذلك للمتابعة الدقيقة لمنسوب ترعة بورسعيد أمام رافع المياه العكرة بالقنطرة غرب.

ويهدف هذا الإجراء إلى مراقبة التغير في منسوب الترعة ومدى ملاءمة مستوى المياه لضمان انتظام ضخ المياه للمحطة.

وأشاد عصمت بالجهود المبذولة من قبل شركة مياه القاهرة وسعيها المستمر لتطوير كل منظومات العمل، تماشياً مع سياسة الدولة في التحول الرقمي وميكنة إجراءات التشغيل في جميع مواقع العمل.

ووجَّه الشكر للمهندس مصطفى الشيمي على تعاونه المثمر والمستمر مع شركة محافظات القناة، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تبادل ونقل الخبرات بين الشركات التابعة لتحقيق أعلى استفادة في تحديث نظم العمل وتقييم الأداء.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.