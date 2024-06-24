وفاة المخرج حسام النبوي بعد صراع مع المرض.. اعرف موعد الجنازة

أعلن المخرج تامر حمزة وفاة المخرج حسام النبوي، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك،« آه علي وجع القلب المخرج حسام النبوي في ذمة الله.. ربنا يرحمك يا حسام ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة.. سلام يا عشرة العمر».

وفاة المخرج حسام النبوي

ومن المقرر أن يشيع جثمان المخرج حسام النبوي بعد صلاة العشاء من مسجد الشامي بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وعانى المخرج حسام النبوي من سرطان الرئة خلال الفترة الماضية، وخضع للعلاج في العديد من المستشفيات.