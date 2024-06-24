كشف المخرج علاء إسماعيل، عن الموعد المحدد لتلقي عزاء والدته، التي كانت قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

موعد ومكان عزاء والدة المخرج علاء إسماعيل

ونشر المخرج علاء إسماعيل منشور عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»: «إن شاء الله العزاء بكرة الثلاثاء بين صلاة المغرب والعشاء في المجمع الإسلامي (ب) في الشيخ زايد».

وتابع علاء إسماعيل قائلا: «جزاكم الله خير الجزاء على دعواتكم ودعمكم ورسائلكم.. ومش عارف أشكر إزاي كل حبايبي اللي تعبوا نفسهم في يوم زي ده، عشان يحضروا صلاة الجنازة، ويدعوا لأمي حبيبتي…ربنا يكرمكم ويُسعدكم».