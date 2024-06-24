طرق ومحاور نيلية اختصرت المسافات وأطلقت أيادي التنمية

منذ اللحظات الأولى لتولى القيادة السياسية مقاليد الحكم، وضعت على رأس أولوياتها تطوير البنية التحتية والأساسية، باعتبارها اللبنة الأساسية للتنمية المستدامة، وانطلقت خلال السنوات العشر الماضية مشروعات مليارية عملت على شق الطرق وإعادة تأهيل المحاور القديمة، وإنشاء محاور على نهر النيل فى جميع المحافظات، فضلاً عن النهوض بأوضاع سيناء البوابة الشرقية للوطن، بإنشاء الأنفاق الجديدة، فضلاً عن تدشين العديد من مسارات القطارات وخاصة الكهربائية، ما جعل الاستثمار يصل لكل منطقة وشبر فى مصر، علاوة على تعمير الصحراء بمدن جديدة وذكية ومصانع ومشرعات استصلاح زراعى ضخمة.

«عمرو»: تطوير طرق «الغردقة» شجَّع الاستثمار السياحي

وقال أحمد عمرو، مدرس أول بأحد المعاهد الأزهرية بالغردقة، لـ«الوطن»، إن إنجازات الدولة فى مجال تطوير مشروعات الطرق بمحافظة البحر الأحمر لا ينكرها أحد، وأضاف: «يأتى طريق «الغردقة - القاهرة» خير مثال على ذلك، حيث كنت أحتاج للسفر من الغردقة إلى القاهرة أكثر من 7 ساعات وبفضل تطوير الطريق خاصة طريق «الغردقة - رأس غارب الزعفرانة» شمال البحر الأحمر المؤدى إلى طريق الجلالة، اختصر الوقت إلى 5 ساعات، بالإضافة إلى توفير الأمان وتقليل معدلات الحوادث على الطريق ما شجع الاستثمار السياحى ودفع عجلة التنمية فى المدينة».

وقال عبدالحميد حسن، سائق بالغردقة، إن طريق «قنا - الغردقة» شهد تطويراً كبيراً فى السنوات الأخيرة، وأصبح مزدوجاً وبكل اتجاه ثلاث حارات بعرض ٩ أمتار، حيث كان طريقاً واحداً للاتجاهين معاً، ويحتوى على منحنيات خطيرة، وبعد التطوير أصبح طريقاً بعرض ٩ أمتار تقريباً، واتجاهين منفصلين، وكل اتجاه عرضه 3 حارات، ما قلل وقت الوصول ورفع معدل الأمان نتيجة انخفاض معدلات الحوادث.

«الخولي»: 15 دقيقة زمن الوصول من بلدتنا إلى بنها بدلاً من ساعة بفضل طريق «القناطر»

وقال عبدالله الخولى، من مركز طوخ بمحافظة القليوبية، إن تطوير طريق خط 12 «القناطر - بنها» بقريته تحول إلى شريان مرورى آمن بعد عملية تطويره، وهو ما أسهم فى الحد من الحوادث بنسبة كبيرة، وزيادة معدلات الأمان وانخفاض نسب الإصابة والوفيات، متابعاً: «المدة المستغرقة من بلدتنا للعاصمة بنها أصبحت 15 دقيقة، بعدما كانت تصل إلى ساعة وأكثر بسبب سوء حالة الطريق».

ومن جانبه، قال محمد المتولى، من محافظة الدقهلية، إن محافظته شهدت عدداً كبيراً من المشروعات القومية الخاصة بالطرق والنقل، فضلاً عن أحداث التطوير الشامل ورفع كفاءة البنية التحتية فى قرى شربين، وإنشاء كبارى تصل بين القرى بعد أن كان الوصول إليها منعدماً. وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» فى محافظة الدقهلية، بذلت جهوداً كبيرة فى تطوير الطرق والنقل الخاص بالمواطنين فى المرحلة الأولى من المبادرة التى استهدفت مركز شربين.

وقال على عامر، من محافظة كفر الشيخ، إن منظومة النقل بالمحافظة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الـ10 أعوام الماضية، بعد تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، وإنشاء العديد من الطرق والمحاور الجديدة بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد «عامر» أنه جرى تطوير الطريق الدولى الساحلى، والانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء الطريق المزدوج «كفر الشيخ - دسوق» بطول 10 كيلومترات، لافتاً إلى أنه جارٍ إنشاء كوبرى سخا العلوى، الذى يربط بين شرق وغرب العاصمة، وله ثلاثة اتجاهات من ناحية سخا، واتجاهان من ناحية طريق محلة موسى، وغيرها من المشروعات الأخرى، فى إطار تحسين منظومة النقل بمختلف وسائلها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين.