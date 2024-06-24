الدكتورة حنان يوسف رئيسا للجنة اليوجا في الاتحاد المصري للرياضة للجميع

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، برئاسة الدكتور عماد البناني، من الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة بمصر، قرارا باختيار الدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلام وعضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسا للجنة المصرية لليوجا التابعة للاتحاد، في إطار نشر ثقافة الممارسة الرياضية اليوجا بين جميع فئات المجتمع.

ووجهت الدكتورة حنان يوسف الشكر لمجلس إدارة الاتحاد على الاختيار والثقة، مؤكدة أن رياضة اليوجا من الرياضات المهمة ومن أهم الطرق التي تساعد على تعزيز صحة الجسم النفسية والجسدية واللياقة البدنية، كما أنها تحد من التوتر والقلق المستمر، وهي رياضة الروح والجسد معا، وما يزيد من سهولة ممارستها عدم الاحتياج إلى تجهيزات أو أدوات رياضية.

وأكدت أن جوهر اليوجا هو التوازن ليس فقط داخل الجسم أو بين العقل والجسد، ولكن أيضا التوازن في العلاقة الإنسانية مع العالم، لذلك يمكن أن تكون اليوجا أداة مهمة في السعي لتعزيز التفاهم والسلام الاجتماعي وجودة الصحة النفسية والبدنية، وهي نفس أهداف الاتحاد المصري للرياضة الجميع من خلال أنشطته المتنوعة في تشجيع ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة.

وصرحت بأن اللجنة تحت مظلة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، تستعد لإطلاق عدد من الأنشطة المتنوعة، بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة مصريا وعربيا ودوليا، لنشر ثقافة ممارسة رياضة اليوجا في المجتمع لتعزيز صحة الانسان المصري.

وكان الاتحاد المصري للرياضة للجميع، شارك بوفد مكون من الأستاذ الدكتور عماد البناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، والدكتورة حنان يوسف عضو المجلس ورئيسة لجنة اليوجا بالاتحاد، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي اليوجا الموافق 21 يونيو، والذي عقد بحديقة الحرية بالتعاون مع السفارة الهندية بالقاهرة.