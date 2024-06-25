«الإسكان»: حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء في المدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنّ أجهزة المدن الجديدة شنت حملات مُكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، أسفرت عن إيقاف وإزالة عدة مخالفات بناء وإشغالات وظواهر عشوائية بمناطق مختلفة بتلك المدن.

إزالة المخالفات في العاشر من رمضان

نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، أعمال إزالة للحفاظ على المظاهر الحضارية للمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرتانية، وهي:

- تنفيذ إزالة بقطع أراضِ سكنية بالحى التاسع.

- بجانب رفع الإشغالات وغلق وتشميع المحال المخالفة، والتعديات أمام القطع السكنية المخالفة.

- إزالة مخالفات بناء بـ3 قطع أراض بالحى العاشر، منطقة ابنى بيتك، وذلك للشروع فى زيادة النسب البنائية بالقطع.

- تنفيذ إزالة بالقطعة رقم 408 بالحي الـ14، وذلك للشروع في زيادة النسب البنائية للقطعة.

- تنفيذ 25 إزالة فورية ورفع كافة إشغالات الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية بالمدينة.

رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق

وخلال جولة تفقدية للمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، جرى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على الإشغالات وإخلاء المناطق المتعدى عليها، مؤكدا استمرار الحملات حرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق، وتم تنفيذ الآتي:

- رفع كفاءة المسطحات الخضراء بكل من المجاورتين (أ ، ب)، رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ3 مخالفات متنوعة.

- رفع إشغالات باعة جائلين، ومخالفة بوحدة سكنية لاستخدامها كمخزن لأحد المحال، ومخالفة أخرى بالتعدى على منور العمارة بمنطقة إسكان الشباب 63 مترا.

بني سويف الجديدة

وقال المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، قام بشن حملة لإيقاف وإزالة أعمال البناء المخالفة ببعض قطع الأراضي بالمدينة، وجاءت كالتالي:

- إيقاف الشروع في البناء لقطعة الأرض رقم 15 قطاع ز بمنطقة ابنى بيتك 1 بالمدينة، وتم التحفظ على الونش والأخشاب المُعدة للاستخدام في المخالفة.

- تمت الإزالة للمباني المخالفة بالردود الخلفي للقطعة رقم 4 قطاع بمنطقة ابنى بيتك 1 بالمدينة.

- إزالة تندة أمامية وأخرى خلفية بقطعة الأرض رقم 286 قطاع د بمنطقة ابنى بيتك 1 بالمدينة، وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.

- إزالة إشغالات استهدفت حالة تعد بالممشي السياحي بالحي الخامس، وتنفيذ قرار إزالة بالممشي وتم رفع الإشغالات.

رصد المخالفات بـ6 أكتوبر

وأعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن حملات المتابعة والرصد للمخالفات أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 230 منطقة 2000 قطعة، وإزالة شدة خشبية للقطعة رقم 1229 منطقة 2000 قطعة.