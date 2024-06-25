اختيار 100 شخصية للجنة الاستشارية لمؤتمر «الصحفيين».. بينهم 5 نقباء سابقين

قرر مجلس نقابة الصحفيين اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد، أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، وعبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالي للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل للجنة التشريعات والحريات.

لجنة استشارية تُمثّل جميع التيارات والمؤسسات

وفي بيان صحفي، أشار المجلس إلى اختيار لجنة استشارية للمؤتمر تضم 100 صحفي من جميع التيارات والمؤسسات الصحفية، بينهم النقباء السابقين جلال عارف، وممدوح الولي، وضياء رشوان، ويحيى قلاش، وعبد المحسن سلامة.

وقرر المجلس دعوة الهيئة الاستشارية وأمين عام المؤتمر ومنسقى اللجان إلى اجتماع لوضع التصور النهائى للمؤتمر، وخطة العمل، وموعد الانعقاد، على يحدد موعد الاجتماع فى أقرب وقت، وفق البيان، كما وجه الدعوة إلى رؤساء الهيئات الصحفية، وعدد من أساتذة الصحافة والإعلام للمشاركة فى فعاليات المؤتمر.

عقد اجتماعات تحضيرية للمؤتمر السادس

كان مجلس نقابة الصحفيين، المنعقد في 23 يناير الماضى، برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، قرر عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال العام الجاري، كما عقدت عددًا من الاجتماعات التحضيرية خلال الفترة الماضية، ضمت عددا من رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من أعضاء النقابة، وأعضاء مجالس إدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية.