تدشين ائتلاف دولي ضد الفصل العنصري والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

شارك علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في فعاليات الملتقى العربي لمناهضة الفصل العنصري والإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، الذي عقد بالشراكة بين اتحاد المحامين العرب ودائرة مناهضة جريمة الفصل العنصري بمنظمة التحرير الفلسطينية بالقاهرة.

واقترح العودة إلى فكرة مبادرة الاتحاد لإنشاء الائتلاف العربي النقابي الواسع الذي قاده الاتحاد إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والذي شكل منصة للتعبئة الشعبية العربية ومنصة لبناء التحالفات الدولية.

كما شارك فيه عدد من الخبراء والسفراء، بينهم السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، ورئيس اتحاد المحامين العرب الأسبق سامح عاشور، ونجيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر. وتبنى اللقاء تكوين ائتلاف يضم عشرة اتحادات عربية إقليمية، بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ضرورة تعزيز حشد الرأي العام الشعبي

وطالب «شلبي» بضرورة تعزيز حشد الرأي العام الشعبي والنقابي والسياسي لمواجهة جرائم الاحتلال وسياساته ومحاسبة نظام الابارتهايد الإسرائيلي، مشيرا إلى أهمية أن تكون التحركات في المحافل القانونية الدولية مخططة ومدرسة ومنسقة، مشيدا باستعانة حكومة جنوب أفريقيا بثلاثة من كبار الحقوقيين الفلسطينيين في فريقها القانوني أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح رئي المنظمة أن قرار محكمة العدل الدولية بقبول نظر دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في 26 يناير 2024، هو الإنجاز الأكبر أهمية من التدابير الاحترازية وكل التحركات الأخرى القانونية والسياسية؛ لأنه قوض رواية الاحتلال التي تركز على استغلال جريمة الهولوكست لتغطية عدوانه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.

انضمام مصر وليبيا والعراق إلى دعوى جنوب أفريقيا

وأشاد بانضمام مصر وليبيا والعراق مع ثماني دول غير عربية إلى دعوى جنوب أفريقيا، مناشدا كافة الدول العربية بالمسارعة بالانضمام لدعم الحق الفلسطيني، معربا عن تحفظه لعدم إدراج قيادات عسكرية وأمنية للاحتلال في مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر توقيف بحق نتنياهو وجالانت، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يضعف التحرك القانوني مستقبلا، حيث كان من الحتمي والمطلوب على وجه السرعة ضم وزير الأمن القومي ورئيس الأركان وقادة المنطقة الجنوبية والطيران والحرية والشاباك لقائمة المتهمين.