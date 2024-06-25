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أصعب 3 أسئلة في امتحان الفرنساوي للثانوية العامة

كتب:

نرمين عزت
01:30 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات اللغة الثانية، أوضحت عزة السقا، معلمة اللغه الفرنسية،أن امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2024 لم تكن به أسئلة صعبة بالمعنى الحرفي، لكن كما يطلق عليها «تريكات» أو أسئلة موضع نقاش بين الطلاب.

أصعب 3 أسئلة في اللغة الفرنسية

تقول مدرسة اللغة الفرنسية لـ«الوطن»، إن الإمتحان كان سهلا، وأن مستشارة اللغة الفرنسية كل عام تجهز امتحانات  في مستوى الطالب المتوسط، لكن بالطبع هناك أسئلة موضع نقاش أو«تريكات» يراها البعض صعبة موضحًة: «فيه طلبة عندهم بعض الأسئلة موضع نقاش، طالب متأكد من إجابة وطالب متأكد من إجابة تانية».

وأوضحة «عزة»أن الأسئلة موضع النقاش هي:

  • السؤال الرابع في القطعة الأولى كان به تضارب
  • الموقف الثاني في سؤال المواقف
  • السؤال السابع في القواعد موضع النقاش أو التريكات لكن الإجابة معروفة.

آراء الطلاب في امتحان اللغة الفرنسية

وتباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الفرنسية بعد الإنتهاء من المادة، لكن الكثير منهم عبروا عن سعادتهم موضحين في تصريحات لـ«الوطن» أنّه في مستوى الطالب المتوسط، وتمنوا أن تكون امتحانات المواد الأساسية بنفس السهولة وأنّ تتناسب مع شريحة كبيرة من الطلاب.

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