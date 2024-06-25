«الوزراء»: 177 ألف مواطن تلقوا خدمات طبية بالمجان خلال مايو الماضي

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن وزارة الصحة والسكان، أعلنت تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ177 ألفًا و463 مواطنًا، من خلال 167 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر مايو الماضي.

وأكدت وزارة الصحة أنها مستمرة في تنظيم الخدمات الطبية والعلاجية، لحصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في وزارة الصحة

ونفذت وزارة الصحة، وفق بيان سابق لها، 129 برنامجا تدريبيا لـ10 آلاف و300 متدرب من العاملين في الوزارة والهيئات التي تتبع لها، وكان ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، معلنة أنها قدمت 177 ألفًا و463 مواطنًا الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان في شهر مايو الماضي.

ونوهت وزارة الصحة إلى أنه يتم تنفيذ البرامج، للعمل على رفع كفاءة الأشخاص العاملين في الوزراة، في تقديم الخدمات الإدارية والصحية التي يحتاجها المواطنون، وهو ما ينعكس على تحسين الخدمات.