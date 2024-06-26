سبب تفتت وتعفن السجادة.. ما سر تحولها إلى بودرة؟

تعفن السجاد أو تلفه وتحوله إلى بودرة، مشكلة كبيرة تقع فيها ربات المنزل ولا تعرفن سببها، وذكر موقع «Home Made Simple» أسباب تعفن السجاد وطرق الحفاظ عليه، وما يساعد على تنظيفه بخطوات سهلة لتنظيفها ومكونات موجودة في المنزل دون تكلفة مادية.

أسباب تعفن السجاد

مرور وقت طويل من الزمن عليها، ما جعل السجادة تفقد وبرها.

تعرض السجاد للأوساخ والقاذورات بشكل مستمر.

تآكل السجاد وفقدان أليافه.

تعرض السجاد لبخار ماء بشكل مستمر.

ومن أسباب تعفن السجاد، عدم تخزينه بين الفصول بشكل صحيح، وتركه معرضا للهواء.

أسباب تفتت السجاد

إذا توجهتِ بالسجادة لتنظيفها في الدراي كلين، على الأرجح تتعرض لمواد تنظيف قوية، يجعلها تتأثر وتتحول إلى بودرة.

السجادة تكون مخزنة فى مكان عالي الرطوبة.

عدم تجفيفها بشكل جيد بعد غسلها.

حيلة لتنظيف السجاد

يمكن تنظيف السجاد عن طريق استخدام مقادير متساوية من الخل والصابون ومسحوق الغسيل ورشة من البيكينج بودر، لتنظيفها بسهولة وعدم تأثيرها على الصحة، حسب ما نشرته «Forbes»، عن مجلة «foodndtv» المتخصصة في الصحة:

وإليك مكونات تحضيره:

علبة فارغة.

مسحوق من أي نوع.

بيكينج بودر.

خل.

صابون.

ماء.

طريقة تحضيره: