بكتيريا خارقة تهدد البشر على الأرض.. هل ينتشر الفيروس الفضائي؟

يبدو أن انتشار الأوبئة والبكتيريا لن يقتصر على المكتشف على كوكب الأرض، بعدما ظهر في الأفق خطر جديد يهدد البشر، باكتشاف سلالات جديدة من البكتيريا في محطة الفضاء الدولية، فما القصة؟ وما مخاطر هذا الأمر على البشرية؟

13 سلالة جديدة من البكتيريا في محطة الفضاء الدولية، اكتشفها باحثو الفضاء، الذين أكدوا أنها تحورت في الفضاء لتشكل بكتيريا جديدة مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة على الأرض، بحسب ما جاء في المجلة الطبية «Microbiome».

13 بكتيريا فضائية تثير المخاوف على الأرض

وبحسب التقرير، تعرض رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية (ISS) لبكتيريا خارقة تحورت في الفضاء ما زاد من المخاوف الصحية على سطح الأرض.

مثل شيء خارج كائن فضائي، يعتقد العلماء أن البكتيريا تحورت من شكلها الأرضي لتصبح متميزة وراثياً عن نظيرتها الأرضية.

البكتيريا، المعروفة باسم Enterobacter bugandensis ، غير ضارة نسبيًا على الأرض، وهي موجودة في الكثير من الأماكن، بما في ذلك القناة الهضمية، ولا تشكل تهديدًا إلا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لأنه يمكن أن يرتبط بجينومات أخرى، مما يسبب العدوى.

لكن في الفضاء، لاحظ العلماء أن قدرة البكتيريا على التكاثر والإصابة أعلى بكثير لأنها مقاومة للأدوية المعتادة التي تؤخذ ضدها.

كيف تستعد الأرض لوصول الفيروس الفضائي؟

في كتابتهم عن الجراثيم الخارقة عبر المجلة الطبية، كشف الباحثون عن ملاحظة مهمة تفيد بأن السلالات الثلاثة عشر التي تم العثور عليها من الجراثيم قد طورت طريقة للتهرب من الخصائص العلاجية للعديد من أنواع المضادات الحيوية المختلفة.

وعلى الرغم من أن بعض العلماء قالوا إن التجارب في الفضاء توفر لهم نظرة فريدة حول نمو وتطور البكتيريا والأمراض، إلا أنهم أكدوا أيضًا على أهمية الحفاظ على سلامة رواد الفضاء، وفحصهم بحثًا عن أي مرض قبل إرسالهم إلى الفضاء، خوفا من نشر فيروس فضائي عن طريق الخطأ.

ولم يقل العلماء إن الحشرات الفضائية ستكون سبب الوباء القادم، لكنهم زعموا أن هذه النتائج تؤكد على أهمية وجود وحدات العناية المركزة ومراكز الطوارئ على الأرض مجهزة تجهيزًا جيدًا للتعامل مع البكتيريا الخارقة.