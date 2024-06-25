نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم: الدولة تعهدت بتدبير موارد حل أزمة الكهرباء

قال كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم إن مؤتمر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للرد على خطة الحكومة وتعاملها مع تخفيف الأحمال يؤكد أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به مصر والمنطقة تخبرنا بأن الحلول التي طرحتها الحكومة اليوم هي بداية لحل المشكلة بشكل نهائي 2024 من منظور الأرقام المعلنة لحل أزمة الكهرباء.

وأضاف عبد الباقي: «في 2014 قضينا نهائيا علة مشكلة انقطاع الكهرباء وكان لدينا إنتاج وصل حجمه لـ59 ألف ميجا وات وكانت حجم الاستهلاك المحلي 34 ولكن بسبب الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم حدثت بعض التغييرات الجيوسياسية التي دفعتنا إلى تصدير الغاز لتدبير العملة الصعبة من أجل تدبير احتياجات الدولة من غذاء ودواء ولم نشعر بالأزمة وقتها، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة ظهرت الأزمة وتعاملنا معها في البداية باحترافية ولكن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية وتسليط الضوء بشكل كبير علي انقطاع التيار الكهربائي من بعض الذباب الإلكتروني المحسوب علي جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج وعناصر وقنواتها الإعلامية التي تبث من الخارج تخبرنا بأن هناك شيء خبيث يتم تدبيره ضد أمن واستقرار البلد».

ولفت عبد الباقي إلى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على محورين، الأول إنهاء ملف انقطاع الكهرباء بشكل دائم لحماية مصالح أبنائنا بالثانوية العامة وكبار السن، والثاني دعم أمن واستقرار الدولة بالعمل والإنتاج خاصة أن لدي مصر مؤتمر اقتصادي كبير خلال أيام بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لبحث فرص الاستثمار المباشر في مصر حيث يخدم الاستثمار الأجنبي 10% من إجمالي العملة الصعبة التي تدخل للدولة والقيادة السياسية تعمل على رفع قيمة تلك النسبة وحجم الاستثمارات المباشرة.