تنفيذ أكبر خطة تنمية.. متاحف وفنادق توفر ملايين فرص العمل

تولى الدولة قطاع السياحة فى جميع المحافظات اهتماماً كبيراً لما يُدره من عائد كبير بالعملة الصعبة وتوفير فرص عمل لملايين العاملين.

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحى بالبحر الأحمر، إن الدولة بذلت جهوداً كبيرة فى مجال التنمية السياحية وتشجيع القطاع السياحى بالبحر الأحمر من خلال مشروعات تنموية كبرى بالتنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء 270 فندقاً ومنتجعاً فى البحر الأحمر، خاصة الغردقة ومرسى علم، مؤكداً، لـ«الوطن»، أن تلك المشروعات وفرت فرص عمل لآلاف الشباب فى مجال السياحة وخلق مجال استثمارى للشركات.

وأكد محمد سعد، الخبير السياحى بالإسكندرية، أن المحافظة شهدت تطوراً كبيراً على الصعيد السياحى عقب تطوير حديقتى المنتزه وأنطونيادس ورفع كفاءة الشواطئ، لافتاً إلى أن تطوير شاطئى جزيرة الدهب والبوريفاج خلق رواجاً فى السياحة الشاطئية من حيث المساحة الرملية، بالإضافة إلى الممشى السياحى بالشاطئين، كونه البديل الأمثل والأكبر من ممشى ستانلى الشهير، وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وقال محمد طارق، من سكان بورسعيد، إن المحافظة تمتلك مزارات متنوعة جعلتها من أهم المحافظات التى يقصدها الزوار من مختلف المحافظات، ومن بين هذه المزارات شاطئ بورسعيد الذى يُقبل عليه الأهالى فى رحلات اليوم الواحد، حيث يُعتبر من أرخص الشواطئ، لافتاً إلى أن ساحة مصر من أهم الأماكن السياحية فى بورسعيد وتطل على مجرى قناة السويس وتضم مساحات خضراء وبها مكان آمن لممارسة ألعاب التزلج، إضافة إلى ملاحات بورفؤاد الشبيهة بجبال الثلج التى تحولت إلى مقصد لمحبى التقاط الصور التذكارية، كما شهدت المحافظة إقامة قرى سياحية خمس نجوم تضم مختلف الخدمات الترفيهية والفندقية للسياحة الداخلية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية طفرة كبيرة فى قطاع السياحة خلال السنوات القليلة الماضية بإنشاء متاحف وأندية جديدة للعمل على تنمية السياحة فى المحافظة والترويج للمدينة إلى جانب الترويج لتاريخ قناة السويس بعد الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة، وانتهت هيئة القناة من إنشاء متحف القناة العالمى فى شارع محمد على وتطوير فيلا ديليسبس. وقال محمد حزين، من أهالى الإسماعيلية، إن متحف قناة السويس العالمى يضم قاعة هولوجرام تحكى فترات مهمة فى تاريخ القناة ما بين الخديوى إسماعيل وديليسبس وهولوجرام لتأميم القناة.

وفى كفر الشيخ، أكد المحاسب جرجس وجيه، أنّ منظومة السياحة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الـ10 أعوام الماضية، وذلك بعد افتتاح متحف كفر الشيخ، وإحياء مشروع مسار العائلة المقدسة، لافتاً إلى أنّ متحف كفر الشيخ يضم 3500 قطعة أثرية من القطع المهمة، وهو واجهة مشرّفة للتراث الثقافى للمحافظة، وله دور كبير فى نشر الوعى الأثرى والحضارى بتراث المحافظة والمحافظات القريبة منها، وأوضح أنّ مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يضع كفر الشيخ على خريطة السياحة المصرية، وذلك بعد أنّ تم تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا ومسار العائلة المقدسة.

وفى محافظات قنا والأقصر وأسوان، أحد أكبر مراكز السياحة الثقافية لما تضمه تلك المحافظات من ثلث آثار العالم، يقول حجاج الأقصرى، مرشد سياحى، إن عمليات تطوير المعابد أدت إلى زيادة عدد السياح، ومن بينها متحف معبد دندرة بقنا، وتطوير طريق الكباش الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتطوير مناطق سياحية فى أسوان، الأمر الذى ساهم فى زيادة أعداد السياح هذا العام بأعداد غير مسبوقة.