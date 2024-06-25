السفير الفلسطيني ضيف إيمان أبوطالب على الحياة الجمعة المقبل

يحل دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، في أول حوار شامل معه منذ اندلاع الحرب في غزة، ضيفا على الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، يوم الجمعة المقبل.

ويكشف السفير في حلقته العديد من الكواليس والأسرار، ويتحدث عن الحرب في غزة وأبعادها، شارحًا الوضع تفصيليا في معبر رفح البري بين مصر وغزة، بعد احتلاله من قبل إسرائيل في السابع من مايو الماضي.

كيفية ملاحقة نتنياهو كمجرم حرب

وتحدث اللوح عن رؤية السلطة الفلسطيينية لكيفية ملاحقة نتنياهو كمجرم حرب بعد الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال السفير في الحلقة: أود أن أغتنم الفرصة من خلال قناة الحياة.. نحن في سفارة فلسطين سوف نطلق حملة سياسية وقانونية ودبلوماسية لدعم مبادرة الرئيس السيسي لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.

وفي تطور مهم، قال السفير دياب اللوح: نفكر في إنهاء الانقسام، ونتمسك بالدور المصري في هذا المجال، وأجاب اللوح عن سؤال: هل ساعد الرصيف الأمريكي في الإغاثة أم كان عملا مدبرا لنزوح الفلسطينيين؟

إسرائيل تريد دفع الفلسطينيين للحدود مع مصر

وأكد سفير فلسطين أن إسرائيل تريد دفع الفلسطينيين للحدود مع مصر، وأن أكثر من 80% ممن نزحوا لرفح عادوا إلى خان يونس، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منع المخطط الإسرائيلي من إفراغ غزة من سكانها.

ويذاع برنامج بالخط العريض تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب في الثامنة مساء الجمعة على شاشة قناة الحياة.