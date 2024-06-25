مراحل صيانة الجرارات الـ«GE» داخل ورش الفرز لسكك حديد مصر

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مراحل صيانة الجرارات الـ«GE» داخل ورش الفرز، موضحة أن الصيانة تتم بمجرد وصول الجرار للورشة لفحص العجل وكابلات أجهزة الأمان، ثم تموين الجرار بالوقود، وفحصه ظاهرياً وعمل الصيانة اللازمة.

مراجعة أجهزة التحكم الداخلية لكبينة الجرار

وأوضحت الهيئة في فيديو منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المراحل تتضمن أيضاً فحص خزان الشحن للجرار، وفحص جودة فلاتر الزيت وتغييرها، وفحص جودة فلاتر السولار وتغييرها، فضلاً عن فحص الماكينة الداخلية للجرار، ومراجعة أجهزة التحكم الداخلية لكبينة الجرار.

وأكدت هيئة السكك الحديدية، أنه يجري أيضًا مراجعة أجهزة الرباط المفاجئ للجرار في حالة الطوارئ وتفريغ الرسائل المخزنة للصندوق الأسود أثناء مسيره على السكة، مشددة على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة والأمان داخل كابينة الجرار، مع تعقيم وتطهير الجرار بعد تجهيزه للسفر.