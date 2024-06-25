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أمين الفتوى بدار الإفتاء: من يغش ويحتكر السلع.. ملعون

كتب:

حسن سمير
09:55 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى

الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى

أجاب الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم بيع المنتجات المغشوشة.

القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا صحيحا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام وخضروات تباع في السوق ويبدو أن صاحب الطعام أو صاحب الخضار حاول إخفاء المياه من عليه وعندما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده نالت أصابعه البلل فقال ما هذا فرد الرجل أصابته السماء يا رسول الله، فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ثم قال النبي صلى الله عليه من من غش فليس منا».

واستكمل: «الانسان يكون واضحا  ولا يضر بالاخر، ولذلك ما يفعله بعض التجار وما يفعله بعض الناس من استغلال لحاجات الناس، والتلاعب بالأقوات ومن يحتكر السلع ده حرام تلاعب وملعون فاعله».

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بقلم حسن سمير