اعتقال 4 أشخاص حاولوا اقتحام منزل رئيس الوزراء البريطاني

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 4 أشخاص للاشتباه في تعديهم واقتحامهم منزل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في شمال إنجلترا، بحسب وكالة «رويترز».

ووفقًا لبيان الشرطة البريطانية، فإنّها اعتقلت 4 أشخاص في منزل «سوناك» المخصص لمقره الانتخابي، واستطاع رجال الشرطة إلقاء القبض عليهم بعد دقيقة واحدة من دخولهم المبنى.

الـ4 المشتبه بهم، يبلغ الأول من العمر 52 عامًا من لندن، والثاني 43 عامًا من بولتون، والثالث 21 عامًا من مانشستر، بينما الرابع 20 عامًا من تشيتشيستر، وما زالوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة لاستجوابهم.

الانتخابات البريطانية.. وتراجع المحافظين

ويعاني رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من تراجع دعمه، وذلك قبل أيام من الانتخابات البريطانية المقررة في 4 يوليو المقبل، والتي يتوقع أن يفوز فيها حزب العمال المعارض، على حساب حزب المحافظين، والمنتمي إليه «سوناك».