سعر متر التصالح في مخالفات البناء بأشهر مناطق الجيزة

كشفت محافظة الجيزة عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء، في أشهر المناطق بها مثل شارع المستشفى بالكوم الأخضر، وشارع سهل حمزة، وشارع التعاون، وشارع المطبعة، وشارع الزعيم مصطفى كامل، وشارع الهرم، شارع ترسا، وشارع زغلول.

سعر متر التصالح في مخالفات البناء

وأكدت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أسعار التصالح، تنقسم إلى 3 فئات الأولى، بشأن التصالح للتجاري، والفئة الثانية هي التصالح للإداري، والفئة الثالثة والأخيرة هي التصالح للسكني، مُوضحة أن أشهار المناطق هي الآتي:

شارع الهرم

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 2000 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 750 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 500 جنيه.

شارع ترسا

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1500 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 350 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 250 جنيها.

شارع الثلاثيني الجديد

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1250 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 375 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 250 جنيها.

شارع عثمان محرم

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1750 جنيها

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 350 جنيها

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 250 جنيها

الطريق الدائري

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 750 جنيها

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 300 جنيه

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 200 جنيه

شارع الملك فيصل

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 2000 جنيه

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 500 جنيه

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 300 جنيه

شارع العريش

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 2500 جنيه

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 600 جنيه

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 400 جنيه

شارع عز الدين عمر من شارع الهرم حتى شارع ترسا

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 100 جنيه

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 400 جنيه

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 300 جنيه

شارع المستشفى بالكوم الأخضر وشارع سهل حمزة

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1000 جنيه

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 400 جنيه

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 300 جنيه

وفي شارع زغلول، جاءت كالتالي:

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 300 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1000 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 200 جنيه.

شارع كعبيش ومصرف اللبيني

- سعر متر التصالح في مخالفات البناء 1250 جنيها للتجاري، و350 للإداري، و250 للسكني.